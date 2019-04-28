Венера стала необитаемой из-за своих древних океанов – NASA

Как ни парадоксально, это могло быть именно так. То, что является источником жизни, в итоге, вероятно, её и погубило.

К такому выводу пришли специалисты NASA и учёные, работающие в университетах Вашингтона и Бангора. По всей видимости, Венера стала необитаемой именно из-за своих древних океанов, которые когда-то бушевали на её поверхности.

Они своими приливными волнениями вполне могли замедлить вращение планеты. В результате этого, Венера и стала такой, какой известна в настоящее время.

Она является абсолютно безжизненной. В удушающей атмосфере планеты более 96% занимает углекислый газ. Облака состоят, фактически, из серной кислоты. Температура достигает 460 градусов Цельсия. Вследствие этого, сильно накалена скалистая поверхность Венеры.

Во многом, нынешние климатические условия на ней поясняются крайне медленным её вращением. Один день на Венере соответствует, приблизительно, 243 дням на Земле. Это почти две трети земного года.

Таким образом, любое место на поверхности в течение нескольких месяцев подвергается постоянному и активному воздействию солнечных лучей.

В то же время, полёты NASA на Венеру показали, что, как и Марс, она миллиарды лет тому назад вполне могла обладать огромными океанами воды. Видимо, и атмосфера планеты была не столь удушающей, а её вращение осуществлялось намного быстрее. Следовательно, на ней вполне могла быть жизнь.

Учёные давно определили, что океанические приливы способны постепенно замедлять скорость вращения планеты. В частности, благодаря этому эффекту, на Земле каждый миллион лет день продлевается, примерно, на 20 секунд.

Таким образом, на Венере мог происходить аналогичный процесс. Разница с Землёй лишь в том, что на нашей планете приливные эффекты вызывает Луна, а там их вызывало бы Солнце. То есть, они были бы намного более мощными.

Чтобы подтвердить это предположение, специалисты NASA вместе с другими учёными провели специальное исследование. В ходе него они, методом симуляций, воссоздали существование океанов на Венере. При этом их глубина варьировалась. Также меняли и скорость вращения планеты. Начиная от нынешних 243 земных дней и до 64.

В итоге, исследователи пришли к выводу, что приливы на этой планете могли быть достаточно большими, чтобы замедлить скорость её вращения и, в итоге, уничтожить жизнь.

Скорость такого замедления, естественно, была бы разной, в зависимости от того, с какой скоростью Венера вращалась изначально, и какой глубины были её океаны.

Согласно предположениям учёных, каждый из существовавших на ранней Венере океанов, мог быть, минимум, на 10% больше тех, что сейчас находятся на Земле. Не исключено, что в них могли обитать микроорганизмы.

Чтобы подтвердить догадку, NASA готовит экспедицию на эту планету. Она может произойти после 2025 года.