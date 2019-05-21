Физики побили рекорд температуры для сверхпроводимости

Группа учёных, в которую входили и российские специалисты, сообщила, что гидрид лантана может обладать таким свойством при температуре -23 градуса по Цельсию. Правда, для этого необходимо давление в 1,7 млн атмосфер.

Таким образом, физики побили ранее действовавший рекорд температуры для сверхпроводимости. Также было установлено наличие зависимости критической температуры от того, какой напряжённостью обладает магнитное поле, Помимо того, специалисты определили даже, какой кристаллической структурой обладает рекордный сверхпроводник.

Сверхпроводимость, как явление, была открыта больше ста лет тому назад. В то же время, физики до сих пор не могут до конца понять, как этот эффект работает.

Стандартная теория гласит, что возникновение сверхпроводящей фазы может вызвать конденсация куперовских пар. Это учение хорошо поясняет наличие низкотемпературных свойств металлов. В то же время, в него совершенно не укладываются сверхпроводники, у которых критическая температура выше 30 кельвинов. Поэтому был разработан ещё целый ряд теорий. В то же время, ни одна из них не может полностью пояснить существующий процесс.

В августе прошлого года две группы физиков обратили внимание, что гидрид лантана показывает признаки того, что может обладать сверхпроводимостью при температуре -23 градуса Цельсия (250 кельвинов) при условии давления в 1,7 млн атмосфер. К сожалению, более подробные исследования тогда не были произведены.

Сейчас группа исследователей, которой руководил Михаил Еремец, вернулась к этому вопросу. Произведённые исследования и измерения подтвердили все эффекты, которые сопровождают сверхпроводящую фазу. Был побит рекорд температуры для сверхпроводимости. Также была установлена кристаллическая структура, которой обладает рекордный сверхпроводник.

Разные опыты, которые провели физики, показали, что у образца резко падает сопротивление не лишь при 250 кельвинах. Этот эффект наблюдался и при температурах, которые были ниже.

Видимо, это поясняется различными кристаллическими решётками разных образцов гидрида лантана при разных способах его синтеза.

В итоге, физики, которыми руководил Еремец, смогли подтвердить, что гидрид лантана обладает сразу несколькими свойствами сверхпроводника. Таким образом, были подтверждены теории, которые предсказывали возможность высокотемпературной сверхпроводимости и кристаллической структуры соединения.

Исследователи не исключают, что с помощью этой теории и своего изобретения они смогут в будущем найти «комнатные сверхпроводники».

В то же время, новый сверхпроводник, практически, невозможно использовать за стенами лаборатории. Поддержание давления в 1,7 млн атмосфер, при которых гидрид лантана демонстрирует свои уникальные свойства, является очень дорогим удовольствием.

Самыми ценными для практического применения являются те сверхпроводники, у которых температура, при которой они переходят в сверхпроводящее состояние, наиболее высокая.