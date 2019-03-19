Астрономы назвали ТОП-9 самых загадочных объектов во Вселенной

Наука продолжает заниматься раскрытием её тайн. Однако, многие из них ещё не под силу земному разуму. Их можно лишь зафиксировать. Их невозможно понять.

В итоге, астрономы назвали ТОП-9 объектов во Вселенной, которые на сегодняшний день являются самыми загадочными. Пояснений явлениям, которые они демонстрируют, нет.

Одним из них является астероид Оумуамуа. Он прилетел в Солнечную систему из совершенно другой галактики. Его отличительными чертами является форма и скорость движения. Она настолько велика, что не может быть гравитационно связана с Солнцем. Уфологи уже предположили, что это объект инопланетян.

Астрономы предполагают, что в Солнечную систему он вошёл в эпоху, называемую викторианской. А вот, как долго он бродил во Вселенной до этого, остаётся загадкой. За последние 7-8 миллионов лет он должен был миновать четыре звезды. Не исключено, что одна из них могла быть его домом.

Не менее загадочной является туманность, которую называют «Красный прямоугольник». Газовые облака вполне могут принимать причудливые формы, но здесь она совершенно особенная. Место нахождения этой туманности – созвездие Единорога. Она находится от Земли на расстоянии 2300 световых лет. Не исключено, что в её сердце расположены две звезды. Их ударные формы в своём взаимодействии могут создать два конуса пыли, которые будут выглядеть, как квадрат или правильный прямоугольник.

Девятая планета. Первые предположения о её возможном существовании в Солнечной планете появились в 2014 году. Этот таинственный объект, предположительно, находится за Нептуном на самой окраине системы. Его расстояние от Солнца в 250 раз далее, чем у Земли. Что могло создать такую необычную орбиту, астрономы пока не могут даже предположить.

Галактика Х является очередным номинантом ТОП-9 загадок Вселенной. Объект является карликовым, но очень тёмным. Она, в сравнении с подобными космическими телами имеет в тысячу раз больше тёмной материи. В то же время, её возможно наблюдать. Это земной науке пока совершенно непостижимо.

Далее следует Эльст-Писсаро. Обычно, комету легко различить с астероидом. Первую характеризует длинный хвост. Однако, учёные до сих пор не решаются отнести этого странника Вселенной к тому или иному виду. Он в привычный формат «не вписывается».

Звезда Табби показывает явления, которые заставляют уфологов говорить об инопланетных технологиях. Она может быстро гасить свою яркость, а затем, также моментально её восстанавливать.

Не менее загадочными являются и сверхбыстрые радиовсплески. Это радиоволны, которые продолжаются во Вселенной лишь миллисекунды. Предположительно, их происхождение находится за пределами Млечного пути и на дистанции до них сотни миллионов световых лет. Чтобы преодолеть такое расстояние, нужна энергия, которую Солнце вырабатывает за 80 лет.

Объект Хоаг отличается от всех спиральных галактик, таких, как, в частности Млечный Путь. В середине него нет абсолютно ничего. Впечатление такое, что нечто могущественное просто смело его спирали. Ничего подобного во Вселенной пока не обнаружено.

Замыкает ТОП-9 космических чудес Бермудский треугольник пространства. Так его называют из-за загадочности. Астронавты, пролетая Южно-Атлантической аномалией, часто сообщали о появлении внезапных вспышек света. Пояснений этому также пока нет.