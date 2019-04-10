ТОП-12 предметов, которые «гораздо грязнее» сидения унитаза

«Эти предметы» находятся вокруг людей постоянно.

Деньги – это просто «рассадник» бактерий. По последним данным ученых, на них содержится в 6,4 раз больше бактерий, чем на сидении унитаза. Кроме этого, вирус гриппа способен жить на наличных до 17 дней.

Офисные столы. Как выяснилось, на них «обитает» в 400 раз больше опасных микробов, чем на унитазе. При этом на домашнем рабочем столе также может находиться около 10 миллионов бактерий.

Меню в ресторане – целое пристанище бактерий, их в 100 раз больше, чем на ободке унитаза. Известно, что на каждом квадратном сантиметре ресторанного меню проживает в среднем 185 тысяч бактерий.

На выключателях – до 100 тысяч опасных микроорганизмов на квадратный сантиметр.

70% льда из морозилки содержит больше бактерий, чем вода в туалете. Происходит это потому, что микробы собираются внутри контейнеров для льда и смешиваются с плесенью.

Матрасы. Долгое использование этих спальных предметов может принести вред человеку, ведь после 8-10 лет матрас становится тяжелее почти в два раза, поскольку на нём начинают скапливаться пылевые клещи и другие бактерии.

Детские площадки – кладезь бактерий, для детей нет места грязнее.

Мобильный телефон. Нагреваясь, это устройство «привлекает» массу бактерий. К тому же "грязные гаджеты" могут привести к разным заболеваниям.

Тележки в супермаркетах. Специалисты из Аризонского университета (США) доказали, что на этих предметах скапливается гораздо больше бацилл, чем в общественных туалетах.

В этот список попали и банкоматы, потому что на каждой кнопке этого устройства живёт около 1200 бацилл.

Тренажёры и коврики в спортзалах. На них так же гнездится множество разнообразных бактерий. Чтобы избежать загрязнения ими, нужно брать с собой в зал полотенце и влажные салфетки.

Рот – обитель миллионов микроорганизмов, он безусловный лидер в этом списке. Специалисты заявляют, что на каждом 6,45 квадратном сантиметре рта можно обнаружить более 700 видов бактерий.