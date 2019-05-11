Ученым удалось изобрести лекарство от опасных бактерий

Ежегодно в Англии умирают 25 тысяч человек от инфекций, которые появились от неблаготворных бактерий. Для предотвращения этой статистики учёные смогли создать лекарство.

Дело том, что опасные грамотрицательные бактерии сопутствуют появлению инфекции мочеполовой системы кровообращения. Кроме этого, «эти» микроорганизмы приводят к развитию пневмонии (воспаление лёгочной ткани).

Было установлено – если не изобрести лекарство от грамотрицательных бактерий, тогда к 2050 году ежегодно будут погибать 10 миллионов человек. Проблема состояла в том, что все известные антибиотик не могут окончательно уничтожить сверх-опасные микроорганизмы, ведь они обладают особенно толстой клеточной мембраной.

Изобрести «чудо-лекарство» взялась группа специалистов из университета Шеффилад под руководством профессора Джима Томаса. И как выяснилось, им это удалось. Эффективность препарата уже оценили эксперты. С их слов – это большой прорыв, поскольку теперь не придётся ожидать «плохой» статистики, которой ученые так опасались.