Медицинские халаты могут серьёзно «подкосить» здоровье человека

Группа американских специалистов выяснила, что медицинские халаты «собирают на себя» множество вредоносных бактерий, которые в свою очередь могут стать начало серьёзных заболеваний. Статья о результатах исследований была опубликована в издании The New York Times.

Как оказалось, около 45% неблаготворных микроорганизмов совпадают с теми, что были обнаружены в ранах пациентов. Они запросто могут стать возбудителями инфекций, вызвать сепсис – заражение крови и пневмонию – воспаление лёгочной ткани.

Ученые утверждают, что «хранителями инфекций» могут быть смартфоны, планшеты и стетоскопы (медицинский прибор для прослушивания состояния внутренних органов).

Специалисты рекомендуют врачам стирать свои халаты каждый день, но как показали исследования, более половины сотрудников медицинских учреждений не кладут в стирку свою «рабочую форму» в стиральную машинку в течение месяца.