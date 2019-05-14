Ученые сделают лекарство из красного вина

Выяснилось, что красное вино содержит специальную молекулу, которая пригодится для создания препарата от высокого давления.





Дело в том, что красное вино содержит ресвератрол, который является молекулой красного вина. Антиоксидант, попав в кровеносные сосуды, начинает взаимодействовать с белком, вследствие чего начинают расширяться стенки сосудов и понижаться давление. До сегодняшнего дня никому не удавалось изобрести лекарство на основе ресвератрола. Однако ученые из Королевского колледжа, что в Лондоне, намерены сделать это. Рассказывает RuNews 24.

Исследователи из Великобритании уже провели эксперимент на грызунах. У Мышей, которым ввели антиоксидант, стало падать давление, равное 20 мм ртутного столба, это «явление» было зафиксировано через 15 дней, после введения участникам препарата.

Таким образом, на основе ресвератрола будет создано лекарство. Ученые также отметили, что понизить давление за счёт вина не получится, ведь для этого пришлось бы выпивать около 1000 бутылок ежедневно.



