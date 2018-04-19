Речные паразиты спасут человека от рака мозга

Молекулы миног будут использоваться для "транспартировки" лекарственных средств в мозг человека.

Миноги – это речные рыбы, по внешнему виду напоминающие чем-то угрей, но с огромным количеством зубов. Этот вид рыб – хищный. Миноги – паразиты, они впиваются зубами в свою жертву и буквально высасывают из неё кровь. Однако именно это рыба «обладает» редкими макромолекулами, которые, в свою очередь, образуют нервную систему этих «вампиров».

Дело в том, что именно молекулы миноги смогли беспрепятственно преодолеть природный барьер (задача которого – оберегать мозг от внешних факторов) и «доставить» лекарства в мозг человека. Таким образом, речной паразит «поможет» в лечении рака мозга, травм головы и инсульта.

Американские ученые подтвердили этот метод лечения на грызунах, которые были больны раком.

Отметим, что по статистике: средняя выживаемость при опухоли мозга 35%, если же новообразование злокачественное – 5%. При правильном и своевременном курсе лечения пациент может прожить более 10 лет и даже излечиться полностью. Открытие «с миногами» может значительно увеличить статистику выживания.

Результаты научных работ были опубликованы в Science Advances.