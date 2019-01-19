Уфологи в Антарктиде обнаружили портал в другие миры

Недавно эксперты раскрыли очередную тайну данного материка.

На протяжении долгого времени Антарктида была в центре внимания ученых-уфологов. В этот раз специалисты изучали акваторию озера Восток. Именно там они и обнаружили портал в другие миры. Дело в том, что во время исследования ученые нашли источник электромагнитных волн и других излучений, не известных пока науке. Для своего исследования специалисты с помощью околоземных спутник измерили данные волны. Результаты показали, что источник данных излучений можно считать радиомаяком. При этом он находится подо льдами.

Уфологи говорят, что этот источник может быть причиной электромагнитных аномалий в Антарктиде. Ученые считают, что на дне данного озера есть портал в виде воронки, который ведет в неизведанный мир или миры. Аргументом в пользу своей теории стало то, что в Антарктиде неоднократно замечали НЛО, большинство из которых появляются как раз над озером Восток.