Ученые: Найдена причина образования гигантских дыр в Антарктиде, и не только

Мистическое явление, которое беспокоило ученых ещё в 70-х годах, наконец, раскрыто.

В 70-годы прошлого года спутники неоднократно фиксировали огромные дыры на территории Антарктиды. Диаметр некоторых образований доходил до 10 тысяч километров. Изучить, как следует, местность ученым не удавалось, поскольку мистические образования то появлялись, то исчезали бесследно.

Ранее специалисты выдвигали теорию о том, что мистические образования были результатом опытов пришельцев, которые добивались повышения уровня Мирового океана, что привело бы к «тотальному» затоплению всей планеты.

Недавно за выяснение вопроса взялась группа уфологов. Она нашла достойное объяснение этому явлению. Дело в том, что в появлении гигантских дыр «виновны» мощные циклоны. Происходило это следующим образом: циклоны с огромной скоростью, предположительно 120 км в час, «проходили» по материку, снимая при этом огромный ледяной покров, что и приводило к образованию «загадочных дыр». Специалисты утверждают, что эти явления вполне в порядке вещей, и ничего мистического в них нет. Об этом сообщает портал Planet Today.

Сейчас в Антарктиде исследуют другое интригующее явление – «гигантский прожектор инопланетян». Этот сверхмощный фонарь отбрасывает луч света в определённую точку на склоне горы. По мнению ученых, источник подачи света находится, где-то очень глубоко в недрах Земли, и принадлежит он пришельцам. Об этом сообщает «Южный Федеральный».



