Учёные нашли в Австралии грибы, выделяющие золото

Они способны к поглощению растворённого золота. После этого происходит его отложение на поверхности в виде уже чистого металла.

Учёные при проведении исследований в Австралии нашли там грибы, реально выделяющие золото. Правда, они микроскопические, и грибникам, едва ли стоит радоваться, потому что шанс найти их очень невелик.

Грибки способны к превращению соединений золота в чистый металл. Он выходит на их поверхность в виде сверкающих наночастиц.

Обнаружение этих микроскопических грибков произошло в шахтах, находящихся в западной части Австралии. Учёные удивились их способности пользоваться соединениями золота, растворёнными в окружающей среде.

Грибы, путём выделения высокореактивных молекул пероксида водорода, заставляют эти соединения окисляться. После чего происходит их превращение в ионы и образование целых комплексов чистого золота.

Поверхность мицелия просто усеяна блестящими золотыми частицами. Пока учёные не могут точно определить, для чего этим грибкам такое превращение.

Однако, уже первые наблюдения показали, что польза им от этого, определённо, выходит очень большая. Штаммы с «золотым покрытием» растут намного быстрее и становятся крупнее своих «бедных» сородичей.

Не исключено, что золотыми наночастицами для грибка облегчается процесс поглощения питательных веществ или же проведения реакция, которые важны для него в среде минералов, богатых металлами. Эту загадку учёным ещё предстоит разрешить.

«Золотая» находка представляет отдельный интерес и для геологов. Такие биологические процессы являются на сегодняшний день крайне малоизученными. Не исключено, что они помогут определять, как формируются месторождения золота и его распределение на планете.

В будущем с помощью таких микробов станет возможным проведение более точных геологоразведок ископаемых ресурсов.

Более того, могут появиться и новые технологии по их переработке. Биологические.