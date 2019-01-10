В Южной Африке геологи нашли внеземное органическое вещество

Для его изучения были применены электронные микроскопы. Оказалось, что возраст находки, приблизительно, 3,3 миллиарда лет.

Геологи, проводящие свои исследования в Южной Африке, нашли там внеземное органическое вещество. Находка была обнаружена при проведении работ в горах Махонджва. Там находятся скалы, считающиеся на планете одними из самых старых.

Загадочное органическое вещество было найдено, когда обследовались вулканические отложения, возраст которых больше 3 миллиардов лет. Учёные сообщают, что вещество является первым фактическим доказательством того, что в земных породах существовал внеземной углерод.

Землю на протяжении миллиардов лет постоянно бомбардировали множество метеоритов. После каждой такой атаки поверхность планеты подвергалась изменениям.

По мнению многих учёных, ряд «кирпичиков» жизни вполне могли прибыть на Землю вместе со странниками Вселенной. Открытие, сделанное в Южной Африке, может служить в качестве подтверждения верности этой теории.

При обследовании вулканического месторождения Josefsdal Chert геологи нашли слой загадочной породы. Толщина составляет 2 миллиметра и его отличают два аномальных признака.

После проведения анализа, было выяснено, что 3,3 миллиарда лет тому назад в породе содержались два неразлагаемых органические вещества. При этом у обоих из них вполне может быть внеземное происхождение.

Эти образцы являются самым старым космическим материалом из того, который когда либо был найден.

Одна химическая сигатура напоминает ту, которую можно встретить в углеродистых хондритах. Это фрагменты метеоритов древности, в которых есть органические соединения.

Также отмечено, что в находке содержится сплав наночастиц таких веществ, как никель, железо и хром. Такая смесь является для земных горных пород совершенно нехарактерной. Следовательно, можно предположить, что её формирование происходило очень далеко.

Когда космические объекты входят в атмосферу Земли, происходит образование богатых никелем хромовых минералов (шпинелей). Однако, в найденных веществах содержание образцов очень необычно.

Учёные сообщают, что не могут представить катаклизм, который бы мог оставить в тонком осадочном слое, как частицы минерала, так и органическое вещество.

Органическое вещество выживает лишь при сравнительно небольшой температуре. В тоже время шпинели формируются при огромном нагреве.

Согласно предположениям учёных, могло произойти смешение в земной атмосфере облаков вулканического пепла и осадков от микро-метеоритов. Затем их дальнейшее смешение происходило на протяжении миллиардов лет во время медленного «дрейфа» вниз.

Новые данные уже характеризуется, как крупное открытие в сфере, занимающейся внеземной органикой.

В то же время, неизвестно, могло ли такое событие привести к тому, что на Земле начала зарождаться жизнь.