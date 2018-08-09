В Африке найден метеорит – ровесник Солнечной системы

В университете Нью Мексико заявили о находке уникального метеорита, более старого, чем сама Земля.

Как сообщает портал LiveScience, камень размером с бейсбольный мяч был найден в северовосточной Африке. Два года назад его купил дилер на одном из местных рынков и отправил в университет для изучения. Сначала геологи сомневались, что вообще имеют дело с пришельцем из космоса. Однако химический анализ находки показал, что в камне содержится большое количество редкого минерала тридимита – на Земле его встречали только в извергаемых вулканами породах. Кроме того, ученые установили, что состав находки во многом схож с метеоритами, которые были исследованы ранее.

Все полученные в ходе изучения загадочного камня данные подтверждают его неземное происхождение. Исследователи говорят, что возраст метеорита, который получил обозначение NWA 11119, составляет примерно 4,6 миллиарда лет. А это значит, что он образовался раньше, чем появилась Земля. Ученые полагают, что в период формирования Солнечной системы вместе с другими уже изученными образцами NWA 11119 принадлежал к единому космическому телу.

Принято считать, что Солнечная система образовалась более 4,5 миллиардов лет назад в результате взрыва сверхновой и формирования новых небесных тел из газопылевого облака. Но для ученых по-прежнему остается загадкой, как сформировались отдельные планеты системы. Они надеются, что решить эту загадку поможет изучение метеоритов, подобных NWA 11119.