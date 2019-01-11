СССР проиграл США «лунную гонку»: Стали известны причины этого

По всем предпосылкам, этого не должно было случиться. На заре освоения космоса преимущество Советского Союза казалось абсолютно недосягаемым.

СССР первым запустил спутник, первым вывел человека в космос, после чего состоялся его вывод в открытое космическое пространство и, всё же, проиграл США начавшуюся «лунную гонку». Основные причины – это нехватка денег и организационный хаос.

Впрочем, СССР ещё мог опередить американцев. Для этого была подготовлена секретная ракета Н-1. Однако, она взорвалась на старте, уничтожив, при этом одну стартовую платформу из двух. Эта неудача отбросила Союз, как минимум , на год назад.

Немаловажным фактором являлась спешка. К «лунной гонке» СССР присоединился на три года позднее США.

В 1960 году Сергеем Королёвым было получено разрешение на создание ракеты тяжёлого класса «Р». К 1967 году они должны были выводить на орбиту до 80 тонн груза.

Однако, конкретная цель полётов столь тяжёлой ракеты ещё долго не была поставлена перед Королёвым. Лишь в середине 1963 года он узнал, что приоритетная задача, это совершение пилотируемого полёта и посадки на Луну.

Поначалу, планы США по высадке на Луну казались несбыточными. Однако, мнение быстро изменилось, когда американцами в космос был выведен аппарат «Аполлон».

После этого Королёв попросил у Никиты Хрущёва экстренную встречу. Он изложил свой план, как можно опередить американцев по высадке на Луну. Хрущёв поставил свою подпись под ним 3 августа 1964 года.

Однако, наличие запоздалого старта не являлось единственной или главной проблемой. В Советской оборонной индустрии была неэффективная система управления. Космическая отрасль часто становилась заложницей у бюрократических процедур или же прихотей влиятельных людей.

Желание отличиться вылилось в то, что даже выбор ракетных двигателей затянулся. Глушко предлагал использовать в них топливо длительного хранения, которое больше подходило для стратегических баллистических ракет. Королёв настаивал на использовании криогенного топлива с большей аэродинамической грузоподъёмностью. Выбор был сделан в пользу предложения Королёва, но время уходило.

В 1967 году, когда разработка Р-1 уже шла полным ходом, Глушко и Челомей получили разрешение Политбюро на создание альтернативной ракеты УР-700.

Затем разработчики решили объединить усилия, но ракета-носитель «Протон», подготовленная Челомеем, трижды не смогла возвратиться на околоземную орбиту.

Спешно были подготовлены аппараты «Зонд-5» и «Зонд-6». Им удалось успешно облететь Луну, но они не смогли возвратиться на Землю. В итоге, миссия по отправке Алексея Леонова и Олега Макарова была отменена. Её назначали на начало декабря 1968 года, чтобы опередить американцев. США менее чем через месяц успешно запустили свой «Аполлон».

Ещё одна серьёзная проблема была связана с постоянной нехваткой денег. Тогда они катастрофически требовались для того, чтобы добиться стратегического паритета с США. СССР спешно создавал ядерное оружие и баллистические ракеты.

Высокопоставленные военные считали, что ракета Н-1 – это бессмысленная трата средств на бессмысленную космическую показуху. Даже министр обороны СССР маршал Родион Малиновский заявил, что он против строительства сверхмощных систем выведения для полётов к Луне. Его преемником маршалом Андреем Гречко было сказано ещё прямолинейнее «Я против осуществления миссий на Луну».

В итоге всё это привело к тому, что Н-1 не прошла достаточного количества испытаний перед своим запуском.

Так СССР проиграл США «лунную гонку».