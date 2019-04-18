«Камеры-распознаватели» установят на пешеходных переходах в Вене

Уже с 2020 года пешеходные переходы столицы Австрии станут намного безопаснее.

Власти Вены решили упростить и обезопасить движение на пешеходных переходах, для этого город оборудуют новыми камерами. Площадь обзора камеры – восемь на пять метров, то есть устройство будет распознавать пешеходов на кадрах, и сравнивать их положение на соседних кадрах, что позволит вычислить направление движения людей. Изобретатели «умных камер» заявили, что на распознавание будет уходить пару секунд. Об этом сообщает N+1.

Новые камеры будут способны – продлевать зеленый сигнал светофора, в случае, если пешеходы не успели перейти дорогу, а также наоборот – выключать сигнал раньше, если люди уже перешли пешеход, а другие к нему ещё не подоспели.

Оснастить город умными камерами планируют в следующем году. Поначалу новая система будет работать в тестовом режиме. Затем, если власти Вены «одобрят» новшество, камерами оборудуют весь город. Сейчас в столице Австрии используются, как и прежде, светофоры с кнопками.



