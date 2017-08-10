Дорожные камеры смогут штрафовать слишком громкие автомобили

В Великобритании планируют установить новые дорожные камеры способные фиксировать уровень шума, издаваемый проезжающими автомобилями. Такое решение приняло Министерство транспорта страны.

Специальные камеры, снабженные акустическими системами, будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и в случае превышения допустимых норм, штрафовать их владельца. В целом это привычная всем камера с видео фиксацией снабженная дополнительным микрофоном. Благодаря вводу в эксплуатацию подобных «звуковых камер» власти Великобритании планируют решить проблему жителей, в частности сельских районах, страдающих от звуков тюнингованных автомобилей и мотоциклов. Распознать нарушителя и оштрафовать позволит особая система распознавания номерных знаков.

Стоит отметить, что несколько первых прототипов камер британским правительством уже было заказано, но из-за того, что данная система еще не совершенна, ввести ее в эксплуатацию будет возможно только через семь месяцев.