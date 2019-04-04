Японский зонд скоро опустится на поверхность астероида

Задача зонда "Хаябуса-2" – «прикрепить» к небесному телу Рюгю маяк. Об этом сообщает пресс-служба японского аэрокосмического агентства JAXA.

Автоматическая межпланетная станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в декабре 2014 года. На тот момент её задача была – изучить астероид Рюгю, и также собрать образцы с его поверхности.

Космический аппарат достиг своего точки в июне 2018 года. Тогда и начались длительная, но очень важная миссия "Хаябуса-2". Были сделаны первые снимки астероида, затем наступил этап сбора образцов, он должен был пройти по двум пунктам.

Первый пункт завершился успехом, в феврале 2018 года космический зонд «обстрелял» небесное тело и собрал обломки, отделившиеся от него. Далее была произведена «бомбардировка» астероида с целью - добыть чистые образцы первичной материи Солнечной системы.

После этих действий была поставлена задача - сбросить специальный «маяк» в новорожденный кратер, поскольку "Хаябуса-2" было запланировано посадить на объект во время следующего сближения. Однако этот процесс завершить не удалось. Зонд прервал процедуру сближения и не сбросил маяк по месту назначения, после чего вернулся на орбиту. Ученые связывают это со сбоем бортового лазера, который отвечает за оценку расстояния до поверхности Рюгю.

Уже известно, что вторая попытка – «почти соприкосновения» космической станции с астероидом произойдёт завтра в пять часов утра (по московскому времени), маяк будет посажен незадолго до этого события.



