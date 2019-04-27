В Канаве под Вологдой обнаружен древний каменный идол

По предварительным данным, возраст находки от 500 до 2, 3 тысяч лет.

Объект был обнаружен жительницей деревни Анной Сириковой. Именно она первая заприметила необычный камень, который лежал в придорожной канаве. На находке изображен человек. Вес идола – около 300 килограмм, высота -117 сантиметров. Об этом сообщает newsvo.

Появилась версия, что каменный идол попал в канаву вместе с песком, который вывозили из карьера. В Харовском историческом музее полагают, что возраст объекта от 500 до 2, 3 тысяч лет.

Отметим, что находка была обнаружена в среду, 29 мая, Харовском районе Волгоградской области.

Со слов археолога Игоря Кукушкина – это уже второй идол с изображением человека, который был обнаружен в Волгоградской области. Первое дохристианское каменное изваяние с чертами человека нашли в 1890 году в реке Шексна.



