Ученым удалось обнаружить жизнь в самом жарком регионе Земли

Ученые взяли пробы из гидротермального бассейна в Данакильской впадине. В образцах были обнаружены живые организмы.

Впадина Данакиль находится на границе Эфиопии и Эритреи. Она считается самым жарким местом на Земле, поскольку «средневысокая» температура там держится на протяжении всего года. Кроме этого, впадина располагается на 125 метров ниже уровня моря и числится в списке самых опасных мест Африки. Некогда на её месте было море, но расхождение тектонических плит преобразовало территорию в соляную равнину.

Однако ученым давно известно, что даже в таких местах может «процветать» жизнь.

Обитателями вулканической местности оказались солеустойчивые микробы, которых относят к к домену археев. Микроорганизмов удалось обнаружить, проведя тщательный анализ, ведь по размеру они были от 50 до 500 нанометров.

Всё же специалисты довольны своей находке, ведь им удалось доказать, что даже в самых опасных местах планеты есть жизнь.



