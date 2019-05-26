Кислород начнут «добывать» из космоса

Американские ученые решили позаботиться о космонавтах. Они создали уникальный реактор, который способен производить кислород в космосе.

Ни для кого не секрет, что кислорода за пределами планеты Земля «космически» мало. И этот фактор создаёт значительное препятствие для астронавтов, которые будут летать на Луну, Марс или другие космические объекты. Об этом сообщает «Российская газета».

Ученые объяснили, что брать с собой (с Земли) большие запасы жизненного необходимого газа слишком затратно. Сейчас кислород производят или на Международной космической станции путём электролиза воды, или запасы газа доставляют на космических кораблях.

Однако недавно американским изобретателям удалось добиться успеха в решении этой задачи. Эксперимент проходил следующим образом: из углекислого газа (СО2) удалили углерод, при этом оставили только кислород. Затем в специальном реакторе созданные молекулы диоксида углерода стали разгонятся и попадать в мишень, которая была сделана из золотой фольги, во время этого процесса диоксид начал распадаться на молекулярный кислород и атомный углерод. В это же время на каждые 100 молекул СО2 получалось 1-2 молекулы кислорода, добавим, что процесс «выработки» кислорода происходил только тогда, когда кпд. реактора был довольно низкий.

Ученые утверждают, что масштабы по производству кислорода со временем удастся увеличить, более того, новые реакторы смогут производить кислород не только в космосе, но и на планет Земля.



