Комета помогла учёным создать новый способ по получению кислорода на Марсе

Он заключается в «бомбардировке» золотой пластинки молекулами углекислого газа. Таким образом, это очередной шаг в продвижении к колонизации Красной планеты.

Комета помогла учёным, работающим в Калифорнийском технологическом институте, создать новый способ по получению кислорода на Марсе. Это жизненно необходимо при его грядущем освоении.

Известно, чтобы началось большинство химических реакций, требуется энергия. Как правило, те стартуют, когда подводится необходимое количество тепла.

Однако, оказалось, что в этом правиле существуют и исключения. Целый ряд необычных реакций может вызывать кинетическая энергия. Она происходит, когда молекулы воды разгоняются и врезаются (прямо, как пули) в поверхности, где содержится кислород. В результате этого вполне может произойти его отщепление.

В частности, похожие процессы - на кометах. На них происходит испарение воды. Затем солнечный ветер ускоряет их движение, и они возвращаются вновь на комету, врезаясь в её поверхность. При этом происходит выделение углекислого газа.

Учёные заинтересовались, возможно ли в таком процессе выделять кислород. Когда они исследовали газы, исходящие от кометы, то, к своему удивлению, обнаружили там этот продукт, являющийся жизненно необходимым для людей.

Тогда специалисты приступили к имитации этого явления в лабораторных условиях. Целью было выявление, откуда взялся кислород. Появился он из углекислого газа или из воды.

Учёные взяли золотую фольгу и произвели её «бомбардировку» молекулами СО 2 . От фольги произошло отражение газов, в которых присутствовал кислород. То есть, произошло расщепление углекислого газа.

Открытие является очень важным. Для того, чтобы расщепить его напрямую, используя химические реакции, необходимо применение больших затрат энергии.

Регенерация кислорода проводится и на подводных лодках, и на космических станциях. Там для её проведения используют целый каскад реакций, использующих химические реагенты. Следовательно, их нужно постоянно подвозить, чтобы поддерживать необходимый состав воздуха.

Эту проблему может решить новый способ по получению кислорода. Для него требуется не очень большое количество энергии, а реагенты вообще становятся ненужными.

Учёные уже собрали установку, способную производить необходимый людям газ по новому методу.

В ней углекислый газ сначала подвергают ионизации. Это делается для появления у молекул электрического заряда.

Затем электрическое поле разгоняет молекулы, чтобы они столкнулись с какой либо поверхностью. Молекулы СО 2 разлетаются на атомы углерода и кислород. Их оседание происходит на стенках реактора в виде сажи.

Создатели новой технологии уверены, что она может быть с успехом применена не только на подводных лодках, а и на космических станциях. Она может быть очень востребованной и в будущих поселениях, которые появятся на Луне и Марсе.