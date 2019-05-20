Эксперты выяснили, почему жизнь проносится перед глазами

Причиной для такого явления стал недостаток кислорода в мозге, считают ученые.

Эксперты из Израиля провели исследование, чтобы выяснить, почему при смертельной опасности перед глазами проноситься вся жизнь. По мнению специалистов, к данному явлению приводит недостаток кислорода в головном мозге. В эксперименте участвовали 264 человека, которые были подвержены соответствующему состоянию организма. Добровольцы откровенно и честно рассказали экспертам о своих ощущениях и воспоминаниях. Всю информацию ученые проанализировали. Специалисты рассказали, что причиной для такого явления является восприимчивость префронтальной и теменной коры мозга, которые отвечают за память и ее обработку, а также потере крови или нехватке кислорода.

Воспоминания являются проявлением «нетронутой» части разума, которая не разделяет настоящее и прошлое. Прежние исследования показали, что аналогичные ощущения испытывают люди, пережившие сердечный приступ, так как в их артериях большой уровень углекислого газа. Ученые отметили, что «мелькание» прожитой жизни в хронологическом порядке является мифом, так как в реальности воспоминания воспроизводятся хаотично.