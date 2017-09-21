Ученые: Препараты от изжоги могут привести к преждевременной смерти

Между изжогой и ранее смерть есть связь, показало исследование.

Ученые провели исследование и выяснили, что применение ингибиторов протонной помпы (ИПП) для лечения язвы и изжоги могут вызвать рак желудка, болезни сердца и почек. Даже в малых дозах препараты от изжоги могут вызвать преждевременную смерть. Американские специалисты изучили данные больных. Результаты анализа показали больше 157 тысяч человек, которым врачи недавно назначили такие лекарства. Также по результатам изучения данных были выявлены 56,8 тысяч человек, принимавших другие препараты H2 блокаторы, которые подавляли кислоту. Всех пациентов разделили на две группы. Выяснилось, что в первой риск ранней смерти увеличен на 17% по сравнению со второй.

После этого эксперты вычислили 45 случаев кончины, которые были связаны с использование ИПП при лечении. Отметим, Данное количество случаев фиксировалось на тысячу человек. Помимо этого, стало известно, что из 1000 пациентов 15 человек ушли из жизни от сердечных недугов, четверо – от болезней почек, а двое умерли от рака желудка. Всем скончавшимся пациентам при лечении были выписаны ингибиторы.