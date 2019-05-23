Во время лечения рака печени переливание крови увеличивает риск рецидива и смерти

Риск рецидива увеличивается даже если сделать переливание крови в маленьких дозах.

Ученые представили результаты своего исследование, которые показали, что во время лечения рака печени переливание крови может увеличить риск рецидива и смерти. Это может произойти даже если будет произведено переливание крови маленького количества крови. Специалисты говорят, что если перелить от 1 до 4 единиц крови, то риск возобновления болезни возрастал на 23%. Причина такого негативного показателя пока не понятна, но связана с подавляющим влиянием на иммунную систему. В своем исследовании ученые изучили влияние периоперационного переливания на прогноз рака после резекции ГЦК у 1469 пациентов, у которых болезнь еще не поразила лимфатические узлы.

Эксперты использовали моделирование, что и помогло им сопоставить пациентов. Оказалось, что 30% пациентов получали 1-4 единиц аллогенной крови в течение семи дней после операции, а 12% было перелито больше четырех единиц. Сделанные анализы показали, что у пациентов, которым сделали переливание, риск рецидива увеличился на 23%, по сравнению с теми, которым не делали переливание.