Ученые сообщили, что диабет можно излечить

Диабет второго типа считается излечим, но риск рецидива огромный.

Ученые из Германии проанализировали данные пациентов, страдающих диабетом второго типа, и пришли к выводу, что его можно излечить, но при этом возрастает риск рецидива. По словам экспертов, к 2040 году в Германии пациентов с такой болезнью может стать 12 миллионов человек. Из-за того, что количество пациентов растет, специалисты пытаются разработать новые методы диагностики и лечения, основываясь на данных британских коллег, которые показали, что низкокалорийная диета и уменьшение массы тела положительно сказывается на болезни, то есть наступает ремиссия.

Для своего исследования ученые набрали примерно 300 добровольцев. Половине из них удалось снизить уровень сахара, воздерживаясь от употребления препаратов. Все участники, которые сбросили вес больше 15 килограмм, почти у 85% зафиксирована ремиссия диабета. Однако, при этом риск рецидива остается большой. Эксперты отметили, что через два года после исследования всего лишь треть добровольцев осталась в состоянии ремиссии.