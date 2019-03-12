Стало известно, что собой представляет первое в мире водородное эаротакси

Компания Alaka’i Technologies наконец-то рассекретила свой проект.

Alaka’i Technologies представила своё «детище» – это аэротакси, работающее исключительно на водородных топливных элементах.

Водород – это топливо будущего, которое может пригодиться во всех сферах производства. Он без проблем может заменить даже газ.

Аэротакси, получившее название Skai, представляет собой шестироторный мультикоптер. «Транспорт будущего» рассчитан на пять человек, включительно с пилотом (в дальнейшем разработчики планируют сделать его беспилотным). Грузоподъёмность этого средства передвижения доходит до 454 килограмм. Максимальна скорость – 190 километров в час. Скорость заправки – не более 10 минут. В компании заверяют, что аэротакси, полностью заправленное водородным топливом, сможет пролетать до 644 километров.

Уже известно, что компания работает только с одним инвестором, с помощью средств которого, Skai будет проходить сертификацию FAA, предположительно, до конца следующего года. О первых лётных испытаниях пока что ничего не известно.



