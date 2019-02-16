Беспилотное аэротакси Airbus испытали полетом в переходном режиме

Аэротакси CityAirbus начали тестировать в реальных условиях под управлением с земли.



В частности, создатели машины планируют проверить работу двигателя и других важных деталей. Ожидается, что за несколько недель все тесты будут завершены и машина сможет совершить свой первый полёт.

Всего разработка аэротакси ведётся с 2015 года. Оно действует по формату квадрокоптера и может перемещать от 2 до 4 человек. Отмечается, что аппарат будет осуществлять перевозки до 60 километров, а его скорость будет составлять до 120 километров в час. Наземные испытания проводились в отношении аэротакси с середины февраля. В ходе проверок воздушные винты получилось раскрутить до 750 оборотов в минуту. При взлёте их количество будет составлять до тысячи оборотов в минуту.

Пока машина будет проверяться под управлением с земли, позднее пройдут автономные испытания для определения чуткости аппарата к препятствиям. Далее будут запущены плановые экспериментальные полёты в автономном режиме.