Ученые: Между временем приема пищи и «циркадными ритмами» есть связь

Сбой биологических часов приведет к проблемам со здоровьем, говорят эксперты.

Ученые из Кембриджа проводили исследование, которое привело к интересному открытию. Оказалось, что между временем приема пищи и «циркадными ритмами» существует связь. Дело в том, что сбой биологических часов приведет к различным заболеваниям. Эксперты выяснили, что время приема пищи может привести к неправильному функционированию «циркадных ритмов». Эксперты говорят, что многие применяют выражение «телесные часы» как метафору для описания особенностей организма, который меняется каждые 24 часа. Ученые заинтересовались отдельными временными механизмами, происходящих в каждой клетке и работающих одновременно.

Выяснилось, что свет - это важнейшая часть «циркадных ритмов». Зрительный нерв передает информацию в виде электрических импульсов. Данная информация попадает в область мозга, называемую супрахиазматическим ядом. Кардиостимулятор контролирует сон и бодрствование человека. Во время приема пищи выделяется инсулин, который влияет на биологические часы в тканях и клетках, а также улучшает появление белков PERIOD. Специалисты наблюдали за лабораторными мышами, которым давали инсулин в то время, когда они должны были отдыхать. Этот опыт привел к тому, что нарушались «циркадные ритмы», а также терялась разница между ночью и днем.