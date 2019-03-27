Спорт помогает детям приспособиться в социуме в подростковом возрасте

Главной задачей перед экспертами было выяснить, влияют ли физические нагрузки в раннем детстве на приспособление ребенка в обществе.

Благодаря новому исследованию ученые выяснили, что спорт в раннем детстве помогает детям приспосабливаться в социуме в подростковом возрасте. Свое исследование эксперты проводили на протяжении нескольких лет. Все это время специалисты следили за развитием новорожденных, родившихся в одно время. Это было необходимо, чтобы выяснить, на сколько сократились у детей риски, связанные с эмоциональным стрессом, застенчивостью в 12 лет, в случае если в детстве они часто бывали в спортивных секциях. В результате ученые могут с уверенностью сказать, что спорт положительно влияет на ребенка.

Специалисты говорят, что дети, которые с 6 до 10 лет занимались спортом, когда им исполнится 12 лет, более адаптированы к обществу, чем их сверстники, которые не занимались физическими нагрузками. Также эксперты отметили, что во время перехода школьника из начальной школы в среднюю, именно спорт уменьшает эмоциональную обеспокоенность.