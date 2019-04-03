Ученые: Слоны оценивают количество пищи по запаху

Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.

Для данного эксперимента были привлечены шесть слонов, перед которым стояла задача в определении количества пищи без возможности ее увидеть. В качестве пищи использовались их любимые семена подсолнухов, которые были размещены в двух непрозрачных закрытых контейнерах. Каждая из поданных порций была разной. Всего использовалось одиннадцать таких вариантов. Слоны не могли видеть количество порций, но они чувствовали запах через небольшие отверстия в крышках контейнеров. В итоге слоны выбирали контейнер с наибольшим количеством пищи в 59-82 процентов случаев. Отмечается, что собакам справится с этой ситуацией удавалось менее успешно.

Столь развитое чувство обоняния у слонов замечалось и раньше. Ученые утверждают, что этот фактор можно использовать на практике уберегая посевы и плантации от вытаптывания. Поскольку слоны используют обоняние для поисков еды и воды на расстоянии до 19 км, их можно выманивать и перенаправлять в более безопасное место.