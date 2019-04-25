Эксперты создали пластырь для восстановления после сердечного приступа

Химические вещества в составе разработки стимулируют клетки к восстановлению и регенерации.

Британские ученые создали пластырь для восстановления после сердечного приступа. Размер разработки всего с большой палец. Именно химические вещества провоцируют клетки сердца начать регенерацию. Пластырь, задействованный во время операции содержит стволовые клетки, запрограммированные на то, чтобы новшество превратилось к сердечные мышцы. Пока на людях испытания не проводились, они должны начаться в течение двух лет. Специалисты говорят, что главной задачей для них является создать запас, чтобы хватило всем пациентам.

Ученые говорят, что данная разработка может изменить жизнь людей во всем мире. Если все клинические испытания пройдут успешно, то это будет означать большой прорыв для регенеративной медицины. Во время сердечного приступа сердце страдает от недостатка питательных веществ и кислорода, что выводит из строя сердечные мышцы. Это приводит к нарушению способности сердца перекачивать кровь, вызывая сердечную недостаточность. В новой работе ученые решили попробовать найти способ уменьшить данные проблемы.