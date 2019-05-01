Ученые: Антарктида может спасти планету от всемирного потопа

Апокалипсиса не будет. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса от вымывания.

Открытие, сделанное учеными из Северной Америки в Антарктиде, указывает на то, что скрытые под самым южным континентом геологические структуры могут защитить нашу планету от масштабного наводнения, провоцируемого климатическими изменениями. Скальный барьер многие века регулирует течения вокруг самого большого ледника в мире. Тектонический рельеф представляет собой щит, который защищает лед Антарктиды от вод теплых течений и препятствует его вымыванию в открытый океан.

Изучали скалистую гряду вместе с прибором IcePod. Это мощный сканер, с помощью которого можно заглянуть внутрь породы, определить ее состав и точный размер. Так же в функции сканера входит измерение магнитных и гравитационных показателей породы. Сканер может продиагностировать не только то что происходит внутри ледника, но и выдать информацию о породе на которую опирается ледяная скала. Такие результаты не достигались даже при попытках изучения льдов из космоса.

Но на этом тему об опасности ледников закрыть нельзя. Если произойдет землетрясение ландшафт океанического дна изменится. Дрейфующая теплая вода сможет растопить за короткое время примерно 20% Антарктиды. Воды станет больше и мировой океан поднимется на 11-12 метров, что означает полное затопление некоторых стран.