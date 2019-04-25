Уфолог обнаружил загадочные объекты на обратной стороне Луны

Неизвестным объектам много миллионов лет.

Уфологу Скотту Уорингу удалось найти древние здания на тёмной стороне Луны. Об этом сообщают «Актуальные новости».

Тёмная сторона Луны – это часть лунной поверхности, которую не видно с планеты Земля. Дело в том, что период вращения вокруг Земли и период вращения вокруг своей оси у Луны сопоставимы, таким образом, с планеты можно увидеть только одно полушарие спутника. Ученым давно известно, что на обратной стороне Луны всего два моря и множество других маленьких морских участков.

Представленный снимок, принадлежащий NASA, попал под исследование тайванского уфолога Скотта Уоринга. Ему удалось обнаружить загадочные объекты на тёмной стороне Луны. С его слов, на снимке запечатлены древние здания или крыши, в которых есть отверстия. Ученый считает, что неизвестная раса, на своих космических кораблях, пролетает сквозь эти объекты. Но не все НЛО смогли успешно «проникать» через отверстия. Некоторые космические корабли зависли на полпути, то есть, по идее, произошла трагедия, полагает уфолог.

Уоринг уже долгое время исследует космос и активно публикует открытия на своём официальном сайте. Относительно этого снимка он уверен, что древним зданиям не один миллион лет, и они были «созданы» задолго до начала человеческой жизни на Земле.

Пользователи сети «исследование» оценили и уже преступили к его обсуждению. Большинство людей считает, что обнаруженные объекты связаны с инопланетной расой.



