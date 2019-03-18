Механическая рука «спасёт» буровой механизм на Марсе

Роботизированная рука IDA вытащит со скважины застрявшую буровую установку HP3.
Буровая установка HP3 измеряет тепловые потоки в марсианском грунте. Вместе с ней на Красную планету был доставлен сейсмограф SEIS, фиксирующий марсотрясения. Оба инструмента выполняют «космически» важную миссию для марсианской станции InSigh. Первостепенная задача миссии – изучить внутреннее строение и состав Красной планеты, на «её» осуществление было выделено около 480 миллионов долларов США (не считая затрат на ракету-носитель и вложений партнёров из ФРГ и Франции). Об этом сообщает N+1.
HP3 должен пробурить скважину, длиной 5 метров, для получения образцов грунта. Это позволит узнать - сколько тепла исходит из внутренних слоёв Марса. Зонд разработали в германском центре авиации и космонавтики.
В марте 2019 года HP3 приостановил работы, пробурив углубление всего 30 сантиметров. Причину поломки объясняют – недостаточным сцеплением между зондом и окружающим его грунтом. Специалисты полагают, что отдача во время бурения не уравновешивается, поскольку скважина заполнена оболочным материалом.
На спасательную миссию ученые отправят роботизированную руку IDA. Сообщается, что 2, 4 метровый «спасатель» вытащит марсианский зонд в начале этого месяца. Делать он это будет в два этапа. Первым делом, «роборука» подцепит бур, далее она начнёт его подымать, второй этап будет длиться, предположительно, семь дней, ведь HP3 нежелательно повредить. Для этой «ювелирной» миссии IDA оборудуют камерами.
Комментарии : 0