Механическая рука «спасёт» буровой механизм на Марсе

Роботизированная рука IDA вытащит со скважины застрявшую буровую установку HP3.

Буровая установка HP3 измеряет тепловые потоки в марсианском грунте. Вместе с ней на Красную планету был доставлен сейсмограф SEIS, фиксирующий марсотрясения. Оба инструмента выполняют «космически» важную миссию для марсианской станции InSigh. Первостепенная задача миссии – изучить внутреннее строение и состав Красной планеты, на «её» осуществление было выделено около 480 миллионов долларов США (не считая затрат на ракету-носитель и вложений партнёров из ФРГ и Франции). Об этом сообщает N+1.

HP3 должен пробурить скважину, длиной 5 метров, для получения образцов грунта. Это позволит узнать - сколько тепла исходит из внутренних слоёв Марса. Зонд разработали в германском центре авиации и космонавтики.

В марте 2019 года HP3 приостановил работы, пробурив углубление всего 30 сантиметров. Причину поломки объясняют – недостаточным сцеплением между зондом и окружающим его грунтом. Специалисты полагают, что отдача во время бурения не уравновешивается, поскольку скважина заполнена оболочным материалом.

На спасательную миссию ученые отправят роботизированную руку IDA. Сообщается, что 2, 4 метровый «спасатель» вытащит марсианский зонд в начале этого месяца. Делать он это будет в два этапа. Первым делом, «роборука» подцепит бур, далее она начнёт его подымать, второй этап будет длиться, предположительно, семь дней, ведь HP3 нежелательно повредить. Для этой «ювелирной» миссии IDA оборудуют камерами.