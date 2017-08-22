Марсоход изучает чилийскую пустыню перед полетом на Марс

Используя бесплодную пустыню Атакама в Чили в качестве дублера Марса, исследователи показали, что можно использовать автономную буровую установку на ровере для обнаружения жизни под пустынной поверхностью. Тест привел к открытию упругого микроорганизма, именно такого существа, которое может скрываться глубоко под поверхностью Марса.

Новое исследование описывает пробную миссию марсохода NASA в пустыне Атакама в Чили, которая может отражать будущую миссию на Марс. Экспериментальный Ровер и дрель, разработанная Институтом робототехники Карнеги-Меллона и финансируемый NASA, успешно восстановил микроорганизмы под поверхностью, в частности, выносливые, устойчивые к соли бактерии.

Испытание дало обоснование для миссии по поиску жизни на Марс, но эксперимент не обошелся без трудностей и ограничений. Как показали новые исследования, чтобы найти жизнь на Марсе, если она вообще существует, потребуются серьезные технологические инновации, много денег и немного удачи.

Миллиарды лет назад Марс отличался умеренным климатом и жидкой водой на своей поверхности, обеспечивая потенциальную среду для появления жизни. Сегодня жизнь вряд ли существует на поверхности. Смертельные уровни радиации омывают Красную планету, а ее измученная поверхность содержит скудные следы жидкой воды. В течение марсианского лета дневные температуры вблизи экватора могут достигать 20 градусов по Цельсию, но ночью опускаются до пугающе холодных -100 градусов по Цельсию.

Условия под поверхностью - это другая история, по словам Стивена Пойнтинга, исследователя Йельского колледжа в Сингапуре и ведущего автора нового исследования. Чуть ниже поверхности, скалы и осадки обеспечивают укрытие от экстремальных условий выше, обеспечивая потенциальную среду обитания для жизни.

На Земле нет места, подобного поверхности Марса, но земля под пустыней Атакама в Чили предлагает достойный аналог. В пустыню поступает очень мало воды, и почвы стали очень бедными и чрезвычайно солеными. Химически они напоминают почвы на Марсе.

Интересно, что новые исследования показывают, что подповерхность Атакамы может поддерживать жизнь микробов, которые потенциально могут выжить в соленой марсианской почве. Кроме того, Марс, как известно, содержит обильное количество метана на поверхности, указывая на возможное присутствие микроорганизмов, поглощающих метан, под поверхностью Марса, согласно новой версии.

Исследователи успешно использовали зонд для обнаружения жизни на Земле, что, по общему признанию, не очень сложно, даже когда окружающая среда оказывается пустыней. Жизнь процветала на Земле миллиарды лет, и она вездесуща, даже появляясь в скалах на тысячи метров под поверхностью.

По мнению ученых, новое исследование проводилось в месте, похожем на Марс, но это все еще не Марс. В лучшем случае новое исследование представляет научное обоснование для будущей миссии по охоте за жизнью на Красную планету.

Еще одним важным ограничением новых исследований является то, что образцы наносов были протестированы в лаборатории, а не на оборудовании самого марсохода. Это может стать серьезным препятствием для планирования миссии на Марс.

Наконец, существует стоимость отправки такой миссии на Марс. NASA планирует отправить марсоходы на Марс в течение ближайших нескольких лет, но неясно, есть ли у агентства технологический потенциал или средства для организации миссии, способной вернуть образцы марсианской породы и почвы на Землю для анализа.