Первый в мире марсианский вертолёт успешно прошёл испытания

Теперь специалистам осталось проверить работоспособность беспилотного вертолёта Mars Helicopter на Красной планете.

Mars Helicopter Scout (сокращённо MHS) - это роботизированный вертолёт, задача которого – вести разведку на Марсе и составлять самый подходящий маршрут для марсоходов, то есть «разведчик» будет лететь впереди ровера, поскольку камеры того не могут охватывать всю местность и планировать «правильный» маршрут. Ожидается, что такой метод позволит марсоходу преодолевать большие расстояния.

MHS оборудован нисходящей камерой высокого разрешения для навигации, посадки и научной съёмки, а также системой связи для передачи данных на ровер. Кроме этого, марсианский вертолёт сможет без каких-либо проблем работать в холодных условиях Марса, ведь его оснастили радиационно-стойкой системой.

Первые испытания состоялись в январе 2019 года, для этого ученые создали соответствующие условия, приближённые к марсианским. А недавно инженеры проверили «изобретение» на совместимость с марсоходом, а также протестировали его на вибростойкость и устойчивость к низким температурам. Добавим, что управлять MHS будут операторы с Земли. К тому же, если испытания пройдут успешно и на Марсе, тогда изобретатели усовершенствуют технологию марсианского вертолёта для того, чтобы он смог нести разнообразные научные инструменты. Изобретение от специалистов NASA начнёт летать на Красной планете в 2021 году. Об этом сообщает портал Ferra.ru.



