Во власти смерти: ученые обнаружили новые следы чумы в Европе

Человечество перенесло несколько смертельных эпидемий чумы. За последнее время генетики смогли извлечь несколько останков ДНК жертв чумы и установить, что все эти бактерии были разными, но являлись разновидностью одной – Yersinia Pestis.

Кроме того, ученым удалось установить факт существования чумы на протяжении всей эволюции человечества, включая расселение по Европе и Азии. Стоит отметить, что смертоносная чума имела непостоянный характер, что проявлялось в ее периодических появлениях и исчезновениях. Исходя из этого предположения, ученые выделяют особые временные рамки взаимодействия человечества с чумой, называя их пандемиями.





Так, первая пандемия возникла и завершилась в античные времена, вторую относят к эпохе «черной смерти», а третья получила свое начало в 1772 году и продолжается до сегодняшнего времени. Согласно проведенным исследованиям, все эпидемии начались благодаря разным штаммам палочки чумы. После каждой новой вспышки болезни они пропадали бесследно.





Генетики, собрав 200 скелетов и зубов людей, населяющих Европу в 1 тысячелетии, предприняли попытку выделить частицы ДНК палочки возбудителя чумы. Результат показал, что эпидемия Юстиниана охватила намного больше территорий, чем предполагалось изначально – она охватила почти всю Европу и достигла Британских островов, располагающихся недалеко от Византии.





Ученые полагают, что чума имела наступательный характер, перемещаясь с востока на запад, периодически вызывая новые очаги эпидемии. К сожалению, по словам палеогенетика Йоханнеса Краузе, пока все же не удалось выявить исток, где появилась античная чума Юстиниана, но исследователь надеется на то, что раскопки в Египте приведут его коллег к новым открытиям.