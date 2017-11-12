Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня

Юпитер станет 3 планетой после Луны и Венеры, которую удастся разглядеть жителям России. Такую информацию предоставила пресс-служба Московского планетария.

Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой. Лучше всего рассмотреть планету получится у жителей южных городов страны.

Стоит отметить, что расстояние между Землей и Юпитером в этом году будет минимальным. Также пресс-служба планетария добавила, что рассмотреть огромную планету можно будет без всяких дополнительных приспособлений над южным горизонтом.

Возможности для рассмотрения Юпитера невооруженным взглядом будут оставаться актуальными до середины августа текущего года – именно в этот промежуток времени гигантская планета будет находиться в наиболее удобном для наблюдения за ней положении.

В телескоп же появится возможность увидеть вихри в атмосфере Юпитера, а также разглядеть его спутников – Ио, Ганимед, Каллисто и Европа. В общей сложности у Юпитера насчитывается 69 спутников. Планета имеет удивительную особенность: она появилась в 4 раза дальше от Солнца, чем находится на данный момент, а для того, чтобы оказаться внутри Солнечной системы газовой планете Юпитеру потребовалось около 700 тысяч лет.