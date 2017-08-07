Пик метеорного потока Персеиды россияне могут наблюдать в ближайшие две ночи

В период с 11 по 13 августа в ночном небе по всей России можно будет увидеть до ста метеоров в час. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего за городом, - отмечает руководитель Московского планетария.

По его же словам, наблюдать различные метеорные потоки можно каждый год и в огромном количестве. Но наиболее масштабный и известный - метеорный поток Персеиды. Для избежания искусственного «засвета» звездного неба лучше выехать подальше от мест электрического освещения улиц.

Персеида известна не только большим количеством падающих метеоров, но и их особенной яркостью. Часто падающие метеоры и звезды оставляют после своего пролета следы, которые еще какое-то время могут оставаться в небе.

Так совпало, что в настоящее время в социальных сетях набирает популярность флешмоб #fallingstars2018 (падающие звезды). Суть его в том, чтобы знаменитость запечатлели в момент ее падения куда-либо. Так во флешмобе уже приняли участие Яна Рудковская, Елена Перминова, DJ Smash и Тимати.