Ученые поведали, как вес беременной матери влияет на ожирение малыша

Существует связь между увеличенной массой матери до беременности и тем, что в будущем есть риск лишнего веса у ребенка.

Исследователи поведали, как вес беременной женщины влияет на ожирение малыша. Специалисты нашли связь между тем, что до беременности мать была полной и того, что в будущем из-за этого повышается риск лишнего веса у ребенка. Именно поэтому будущим матерям необходимо еще до начала беременности следить за своим здоровьем. Благодаря этому можно спасти ребенка от ожирения в будущем.

К такому выводу специалисты пришли после того, как провели 79 обсервационных экспериментов. Отметим, что сейчас ожирение является самой распространенной проблемой со здоровьем современного человека. Из-за лишнего веса могут появиться серьезные проблемы заболевания.