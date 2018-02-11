Эксперты доказали, что на либидо мужчин влияет сидячая работа

Это показало исследование, проведенное специалистами из Массачусетского технологического института (МТИ).

Американские эксперты доказали, что существует ряд факторов, снижающих либидо у мужчин, но сидячая работа стала новой причиной для изучения данного вопроса. Еще в 2018 году ученые из МТИ стали изучать развитие либидо у женщин и мужчин. В итоге специалисты определили пять факторов, которые влияют на влечение к женщинам. Среди них и усталость на работе, недостаток сна, неправильное питание, стрессы и отсутствие физической активности. Однако больше всего удивление вызвало то, что на либидо влияет сидячая работа. Для проверки своей теории ученые пригласили 56 мужчины. Сам эксперимент длился полгода. До исследования каждый доброволец занимал должность, где нужна физическая нагрузка и активность. Благодаря этому либидо было высоким, показали анализы до начала исследования.

Однако, после перехода на работу в офисе все изменилось. В ходе эксперимента всем участникам выплатили по 10 тысяч долларов за смену работы. Выяснилось, что у 98% участников фиксировалось снижение влечение к женщинам. Ученые говорят, что до эксперимента у мужчин был секс 3-4 раза в неделю, но после перехода на сидячую работу показатель снизился до одного раза в неделю. Эксперты говорят, что снижение проявилось только у тех, кто сменил работу, но со временем болезнь будет прогрессировать, так как с каждым годом число сотрудников офисов увеличивается на 2,2-5,6%.