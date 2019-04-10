НАСА утвердила полёт к астероиду Психея на 2022 год

Миссия заключается в изучении одного из самых массивных астероидов в околозвёздном диске Солнечной системы.

Психея – огромен – более 200 километров в диаметре, и занимает почти 1% массы всего пояса астероидов. Исходя из радарных исследований, следует, что этот астероид имеет довольно чистый железно-никелевый состав, а инфракрасный телескоп НАСА показал присутствие воды на нём. Ученые полагают, что Психея – это железное ядро протопланеты.

Недавно стало известно, что НАСА утвердила миссию Psyche, задача которой – исследовать огромный астероид.

Космический корабль, назначенный для этой миссии, окончательно подготовят и протестируют в 2021 году. Запуск аппарата запланирован на 4 августа 2022 года, затем он будут выведен на траекторию облёта, предположительно, 23 мая 2023 года, после чего отправится в пояс астероидов.

Корабль достигнет точки назначения 31 января 2026 года, при этом он будет «вооружен»: многоспектральным тепловизором, магнитометром и системой радиосвязи X-band, с помощью которой будет измеряться гравитационное поле астероида и установление его внутренней структуры. Миссия по изучению Психея будет длиться 21 месяц.