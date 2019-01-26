Директор НАСА оценил лунную программу «Артемида» в $20-30 миллиардов

Программа «Артемида» подразумевает создание устойчивых условий для постоянного присутствия на Луне с 2024 года. В пятницу, 14 июня, представитель НАСА оценил реализацию лунной программы.

Действующий директор НАСА Джим Брайденстайн дал интервью каналу CNN Business. В нём он рассказал, что на реализацию «Артемиды» космическому агентству потребуется от 20 до 30 миллиардов долларов, при этом расходы будут распределены на пять лет. Добавим, что это первый случай, когда НАСА делится общей оценкой стоимости лунной программы.

Ведомство намеревается включить двух астронавтов в эту миссию: мужчину и женщину. Цель «Артемиды» - создать устойчивые условия на спутнике Земли, чтобы туда можно было возвращаться снова и снова.

К тому же «озвученная цифра» не окончательная, ведь, как признал сам Брайденстайн, космические полёты могут быть опасными и непредсказуемыми, поэтому установить точную стоимость не считается возможным.



