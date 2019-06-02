Проект НАСА «затмит» звёзды

Космическим кораблям придётся преодолеть около 40 000 километров, чтобы доставить соответствующее оборудование к заданной цели.

«Миссия Новых Миров» включает в себя два космических корабля, один их которых будет «нести» большой оккультер - Starshade, а второй – широкодиапазонный инфракрасный телескоп WFIRST, оснащённым 288-мегапиксельной многоспектральной камерой.

Задача Starshade – раскрыться, подобно цветку, и начать блокировать яркий свет ближайших звёзд. Именно это «действие» поможет космическому телескопу делать точные картинки планет, находящихся за пределами Солнечной системы.

Ученые объясняют, что экзопланеты тусклые, а с ярким светом звёзд-хозяев сделать точную картинку не представляется возможным, ведь свет, исходящий от светил, примерно в миллиард раз ярче, чем у орбитальных планет.

Таким образом, астрономы и ученые пришли к выводу, что с новыми устройствами проект «Миссия Новых Миров» станет возможным, однако расстояние, которое нужно будет преодолеть космическим кораблям с соответствующим оборудованием, огромное по современным меркам.

НАСА намерено запустить проект в 2020 году. Первая планета, которая будет сфотографирована - 2M1207b, она вращается вокруг коричневого карлика 2M1207, объекты расположены в созвездии Центавра. Снимок планеты удалось сделать с Земли только потому, что она расположена далеко от своей звезды.



