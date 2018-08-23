Астрономы с помощью Телескопа «Субару» сделали новое открытие

Новые сверхновые звёзды находятся на расстоянии до 8 миллиардов световых лет.

«Субару» - это очень точный 8, 2-метровый оптический телескоп японского производства. Он расположен на вулкане в обсерватории Мауна-Кеа (Гавайи). Команда японских специалистов, из нескольких японских научных учреждений, выявила 1800 новых сверхновых звёзд, которые «проживают» в отдалённой части Вселенной.

Астрономы полагают, что с помощью новых данных станет известно, как расширялась Вселенная. При этом несколько сверхновых относятся к типу, который необходим для расчета расстояния до звезд.

Ученые отметили, что сверхновые звёзды – редкое астрономическое явление, но с помощью 870-мегапиксельной камеры, которой оснащён телескоп «Субару», стало возможным делать чёткие снимки. Таким образом, удалось обнаружить 5 гиперновых звёзд и около 400 сверхновых типа Ia.

Добавим, что 58 сверхновых расположено на расстоянии 8 миллиардов световых лет.



