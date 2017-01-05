Ученые: Млечный Путь однажды пережил «клиническую смерть»

По мнению астрономов, родной людям Млечный Путь за время своего существования пережил период «клинической смерти», длившийся около двух миллиардов лет.

Ученые из университета Тохоку в Японии создали модель развития нашей галактики, которая помогла объяснить разницу в химическом составе ее звезд. По мнению исследователей, сырьем для первого поколения звезд Млечного Пути стал холодный газ, притягивающийся из прилегающих участков Вселенной. Взрывы сверхновых звезд выбрасывали в пространство огромное количество кислорода, магния, кремния и других элементов. Именно они преобладают в «старых» светилах.

Одновременно сверхновые разогрели газ внутри галактики, а холодное вещество перестало в нее поступать. Тогда новые звезды перестали рождаться на целых 2 миллиарда лет. Именно этот промежуток называют «клинической смертью» галактики.

После того, как газ снова остыл и стал накапливаться извне, галактика «очнулась». Так около 5 миллиардов лет назад в ней снова стали рождаться звезды, но уже другого типа, с большим содержанием железа. Именно ко второму типу светил относится наше Солнце, говорят астрономы.

Ученые считают, что подобные перерывы в звездообразовании характерны для крупных галактик, таких, как Млечный Путь и Андромеда. Более мелкие звездные скопления не «замирали», поскольку в них процессы образования различных звезд проходили гораздо более плавно.