Зонд доберётся до Сатурна за два года при помощи корабля на атомном термоядерном синтезе

Предполагается, что такую двигательную установку вполне реально создать к 2028 году. С её помощью время полёта к дальним планетам сократится вдвое.

Зонд, применяемый в настоящее время, доберётся до Сатурна всего лишь за два года при помощи космокорабля, работающего на атомном термоядерном синтезе. Проект инновационного двигателя создан в Лаборатории физики плазмы Принстона.

В его «питательную» смесь войдут гелий-3 и дейтерий. Это модифицированная версия водорода. В его ядре появится нейтрон, и она будет сочетаться с горячей плазмой.

Ранее такие смеси для работы двигателей космических аппаратов никогда не применялись. Если испытания окажутся успешными, это станет настоящим прорывом в скорости доставки земных зондов к дальним странникам Вселенной.

Реакция нового топлива будет способна к генерированию значительного количества энергии. При этом, у неё ожидается минимальное излучение, а направленность будет наружу, с тем, чтобы создавать дополнительную тягу.

Помимо того, у новой технологии, разработанной в Принстоне, есть и ещё одно достоинство. Она позволит использование огромного количества тепла, которое в настоящее время генерируется двигателем «цикла Брайтона», преобразовывая побочный продукт в электричество.

С помощью футуристического двигателя космические аппараты будут доставляться к цели своего назначения намного быстрее, в сравнении с традиционными методами. Помимо того, с помощью новинки будет сэкономлено значительное количество энергии. Следовательно, исследования зондов станут более длительными, и им по плечу станет осуществление более глубоких миссий.

В то же время, бурно аплодировать пока несколько рановато. Технология ещё не смогла доказать свою эффективность. То есть, на бумаге всё гладко. Макет, вроде, создан. А вот, как дело пойдёт дальше, пока является очень большим вопросом.

Множество специалистов, начиная с 1930-х годов, пытались продемонстрировать успешность своих работ по ядерному синтезу, то есть, по процессу, питающему звёзды. Однако, всякий раз при испытаниях созданных агрегатов возникали непредвиденные трудности. На сегодняшний день в этом направлении ни одна работа не закончилась успешно.

В то же время, разработчики новейшей технологии по прямому синтезу считают, что она смогла продемонстрировать достаточное количество своих концепций. Специалисты полагают, что представители от аэрокосмической и энергетической промышленности США могут убедиться в том, что она эффективна.

Использованы новые методы, не применявшиеся в технологиях прошлого с приводами прямого плавления. Сейчас предлагается использовать магнитное удержание с тем, чтобы стабильность плазмы с низкой плотностью могла поддерживаться на протяжении более длительного времени.

Это, в свою очередь, станет способствовать тому, чтобы нагрев материала происходил на протяжении более длительного времени, и тому, чтобы он оставался горячим, для того, чтобы можно было достигнуть плавления.

NASA заинтересовано в разработках по ядерному синтезу, которые могут стать, действительно, прорывными в области освоения дальнего космоса. В частности предполагается использование двигателей, работающих по этому принципу, для отправки на Плутон посадочного и орбитального аппаратов.