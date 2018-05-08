В Пентагоне заговорили о создании варп-двигателей для звездолетов

В Пентагоне заговорили о создании сверхсветового двигателя для космических кораблей. Доклад о варп-двигателях, темной энергии и манипуляциях дополнительными измерениями опубликовало управление разведки министерства обороны США.

Этот доклад был якобы написан несколькими учеными еще в 2010 году. В нем идет речь о возможности создать новый вид двигателей, которые позволят кораблям летать со сверхсветовой скоростью. Для этого предполагается использовать так называемую темную энергию – согласно современным физическим теориям, именно благодаря ей расширение вселенной происходит с ускорением. Она также способна искривлять пространство и время, благодаря чему и станет возможным путешествовать между звездами и планетами не годы, а недели и месяцы.

Однако представители классической физики остались от доклада не в восторге, поскольку не видят практической пользы от изложенного теоретического материала. Например, Шон Кэрролл из Калифорнийского технологического университета считает, что, хотя все изложенные в документе понятия действительно изучаются современной физикой, в обозримом будущем мало шансов связать эти теории в единую технологию.