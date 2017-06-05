Российские ученые придумали средство для «спящего» межзвездного путешествия

Российские ученые придумали, как доставить космонавтов к дальним звездам без существенных ресурсных затрат корабля. Для этого под эгидой Фонда перспективного развития разработано средство для погружения звездного экипажа в искусственный гипобиоз.

Это состояние, объясняет глава проектной группы профессор Анатолий Ковтун, сродни медвежьей зимней спячке. Под воздействием синтезированных препаратов в человеческом теле замедляются все биохимические и обменные процессы, а также сердцебиение.

Пока что ученые провели тестирование своей разработки на животных. В результате удалось добиться «спячки» подопытных на заданное исследователями время. Продолжительность гипобиоза при этом регулировали с помощью изменения дозы и состава препарата. После окончания заданного времени организм животного возвращался в нормальное состояние максимум за 24 часа и не испытывал каких-либо серьезных последствий.

По словам профессора, разрабатывая эту технологию, исследователи пытались решить задачу, которая неизбежно стоит перед экипажами дальних космических полетов – сохранить ресурсы космонавтов и корабля во время длительных путешествий к дальним планетам и за пределы Солнечной системы.