Названы полезные свойства имбиря

Многие годы имбирь использовался для лечения проблем с желудком, артрита, холестерина, менструальных спазмов.

Некоторое время назад специалисты навали полезные свойства имбиря. Данное растение применялось не только в свежем виде, но и в виде порошкообразной смеси. На протяжении долгого времени имбирь использовался для лечения тошноты, расстройства желудка, ревматроидном артрите и других заболеваний. Альтернативные практики утверждают, что его также можно использовать при заболеваниях рака, сердца и болезни Альцгеймера. Для организма имбирь полезен как желудочно-кишечное, противовоспалительное или метаболическое средство. Специалисты говорят, что многие научные работы доказали успокоительные свойства растения на желудок. Доказательством того, что имбирь спасает от тошноты, могут быть люди, страдающие раком.

Помимо этого растение имеет противовоспалительное вещество гингерол, помогающее при хронической или острой боли. Исследования показали, что имбирь может поддерживать, а не заменять стандартные обезболивающие средства, которые применяют при артрите. Также растение может помочь при высоком уровне холестерина и сахара в крови. Однако сейчас имеется мало доказательство того, что имбирь помогает при лечении рака и болезни Альцгеймера. При онкологии гингерол может замедлить рост некоторых клеток рака.